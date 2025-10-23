Maxi evasione fiscale da 12 milioni nel distretto calzaturiero | tre aziende coinvolte
Civitanova Marche, 23 ottobre 2025 – Maxi evasione nel distretto calzaturiero: tre società, amministrate da cittadini di nazionalità pakistana, hanno sottratto a tassazione oltre 12 milioni di euro. Le indagini. I finanzieri della compagnia di Civitanova, nell’ambito di specifiche attività volte alla tutela del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature, hanno eseguito tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante società di capitali, tutte riconducibili a legali rappresentanti di nazionalità pakistana. Le indagini, condotte attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione dei database in uso alle Fiamme Gialle, hanno consentito di rilevare molteplici irregolarità, tra le quali la mancata istituzione e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la deduzione di costi non inerenti all’attività economica esercitata nonché l’omessa presentazione per diversi periodi d’imposta delle previste dichiarazioni fiscali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
