Maxi Avviso Amsel | 136mila candidature due su tre under 40 e il 65% è donna
Oltre 136.000 candidature al 4° Maxi Avviso ASMEL: cresce la partecipazione giovanile, femminile e internazionale alla PA locale. 23.10.2025 – Si è chiuso con un nuovo record di oltre 136.000 candidature il 4° Maxi Avviso ASMEL, la selezione nazionale per la formazione di 37 elenchi di idonei destinati alle assunzioni nei 4.700 Comuni associati ad ASMEL. La procedura prevista dal DL Reclutamento, e messa in campo immediatamente da ASMEL, è ormai una pratica consolidata e virtuosa di semplificazione, trasparenza e valorizzazione della territorialità nella Pubblica Amministrazione locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
