Maxi Avviso Amsel | 136mila candidature due su tre under 40 e il 65% è donna

Oltre 136.000 candidature al 4° Maxi Avviso ASMEL: cresce la partecipazione giovanile, femminile e internazionale alla PA locale. 23.10.2025  – Si è chiuso con un nuovo record di oltre  136.000 candidature  il  4° Maxi Avviso ASMEL, la selezione nazionale per la formazione di  37 elenchi di idonei  destinati alle assunzioni nei  4.700 Comuni associati ad ASMEL. La procedura prevista dal DL Reclutamento, e messa in campo immediatamente da ASMEL, è ormai una pratica consolidata e  virtuosa di semplificazione, trasparenza e valorizzazione della territorialità  nella Pubblica Amministrazione locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

