Maurizio Pace alla guida dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti

Agrigentonotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Pace, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Agrigento, alla guida dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf) per i prossimi quattro anni.“Si tratta – spiega il presidente Pace – di un percorso al quale ho dedicato il mio impegno in tutti questi anni, considerato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

