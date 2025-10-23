Maurizio Landini altro sfregio a Meloni | Cortigiana perché alla corte di re Trump

Liberoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

" Meloni cortigiana? Io l'ho detto perché era lì a far parte di una corte a omaggiare  il re Trump, l'imperatore di turno. Ecco perché l'ho detto. Io quella cosa lì l'ho detta in diretta e in diretta ho chiarito. Ho trovato singolare che poi sia uscita 48 ore dopo, perché nel momento in cui ho detto quella cosa, proprio perché poteva essere interpretata male, ho chiarito". Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ospite di Realpolitik su Rete 4, non si scusa. Anzi, continua dritto per la sua strada aggiungendo anche un insulto esplicito al presidente degli Stati Uniti.    #MaurizioLandini a #Realpolitik chiarisce le sue parole su #GiorgiaMeloni pic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

maurizio landini altro sfregio a meloni cortigiana perch233 alla corte di re trump

© Liberoquotidiano.it - Maurizio Landini, altro sfregio a Meloni: "Cortigiana perché alla corte di re Trump"

Contenuti che potrebbero interessarti

maurizio landini altro sfregioLandini, il video che lo incastra: era contrario al salario minimo - Così si apre il post di Fratelli d’Italia apparso sui profili social del partito nel quale ... Si legge su iltempo.it

maurizio landini altro sfregioLandini in piazza per l’industria: “Crisi pesante, governo assente” - Il segretario della Cgil: “La Finanziaria non prevede crescita e investimenti. Da repubblica.it

maurizio landini altro sfregioSiamo tutti ostaggi di Maurizio Landini - No, le cause che sposa sono i conflitti esteri, le colpe dei quali per lui sono ov ... Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Maurizio Landini Altro Sfregio