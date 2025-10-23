Maurizio Landini altro sfregio a Meloni | Cortigiana perché alla corte di re Trump
" Meloni cortigiana? Io l'ho detto perché era lì a far parte di una corte a omaggiare il re Trump, l'imperatore di turno. Ecco perché l'ho detto. Io quella cosa lì l'ho detta in diretta e in diretta ho chiarito. Ho trovato singolare che poi sia uscita 48 ore dopo, perché nel momento in cui ho detto quella cosa, proprio perché poteva essere interpretata male, ho chiarito". Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ospite di Realpolitik su Rete 4, non si scusa. Anzi, continua dritto per la sua strada aggiungendo anche un insulto esplicito al presidente degli Stati Uniti.
