Maurizio De Giovanni mania | come si spiega il successo dello scrittore napoletano

In Italia, in Europa e nel mondo è l’unico scrittore ad avere quattro personaggi dei suoi romanzi gialli attualmente protagonisti di quattro serie tivù in onda: Il commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre, tre fiction Rai; e Sara, che dall’estate è su Netflix. E in effetti Maurizio De Giovanni l’altra sera è stato accolto al Teatro San Carlo come il re di Napoli. Un po’ di puzza sotto il naso tipica di chi viene dal Vomero. Al suo ingresso in palcoscenico, per l’apertura ufficiale del Prix Italia Rai, si è registrata un’ovazione che non si sentiva dai tempi di Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maurizio De Giovanni mania: come si spiega il successo dello scrittore napoletano

Approfondisci con queste news

Maurizio De Giovanni è in libreria con L'orologiaio di Brest": un thriller noir psicologico e introspettivo ma con una forte enfasi sui temi dell'identità, della memoria e del destino. - facebook.com Vai su Facebook

Maurizio De Giovanni torna con “L’orologiaio di Best”, un libro sul tempo e il destino - Maurizio De Giovanni è in libreria con L'orologiaio di Brest": un thriller noir psicologico e introspettivo ma con una forte enfasi sui temi dell'identità, della memoria e del destino. Come scrive libreriamo.it

Cosenza: Maurizio De Giovanni presenta il suo nuovo libro: «Contento di riabbracciare i miei lettori» - Lo scrittore il prossimo 30 ottobre sarà al Cinema San Nicola, alle ore 17,30, per presentare: “L’orologiaio di Brest”. quicosenza.it scrive

Maurizio de Giovanni e la Napoli dei suoi romanzi - Un viaggio nell’universo narrativo di Maurizio de Giovanni: dai Bastardi di Pizzofalcone al Commissario Ricciardi, tra noir, umanità e fede nella giustizia. Scrive libreriamo.it