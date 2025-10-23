Matthew torna in radio con Hai lasciato qui ogni cosa il video
In rotazione radiofonica Hai lasciato qui ogni cosa, il nuovo singolo di Matthew disponibile sulle piattaforme digitali, fuori anche il videoclip. Dal 24 ottobre 2025 sarà in rotazione radiofonica Hai lasciato qui ogni cosa, il nuovo singolo di Matthew disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 17 ottobre. Il brano è la corsa disperata di chi non riesce a lasciar andare. È il fiato corto e i brividi che restano addosso anche quando l’amore o una presenza cara se ne sono andati; una confessione con le ossa rotte. Commenta l’artista a proposito del nuovo singolo: «Hai lasciato qui ogni cosa è una delle canzoni più vere che ho scritto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Scopri altri approfondimenti
"Poems & prayers" di Matthew McConaughey (@baldinicastoldi) Dopo lo straordinario successo di Greenlights, l'attore premio Oscar Matthew McConaughey torna con un nuovo libro per andare oltre a ciò che possiamo immaginare. #ubiknovità #bookstagr - facebook.com Vai su Facebook
Matt Damon torna ad alimentare la faida con Jimmy Fallon: "Ma non eri stato cancellato?" - X Vai su X