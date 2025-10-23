Matthew | Hai lasciato qui ogni cosa è la mia canzone più vera L’ho scritta pensando a mio padre

Dal 24 ottobre 2025 il nuovo singolo in rotazione radiofonica. Un viaggio tra assenza, memoria e resistenza emotiva. È una voce che arriva diretta, senza filtri, quella di Matthew, nome d’arte di Matteo Rota, giovane cantautore che con il suo nuovo brano “Hai lasciato qui ogni cosa” (disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 ottobre e in rotazione radiofonica dal 24 ottobre) si prepara a toccare corde profonde del pubblico italiano. Una canzone che nasce dal dolore, ma anche da quella forza disperata che spinge a non smettere di credere nella vita, anche quando tutto sembra perduto. Lo abbiamo incontrato alla vigilia dell’uscita ufficiale per parlare di musica, verità e ferite che diventano canzoni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Matthew: «Hai lasciato qui ogni cosa è la mia canzone più vera. L’ho scritta pensando a mio padre»

