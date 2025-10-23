Matteo Piantedosi sulle parole di Mohammad Hannoun | La questura di Milano lo controlla ipotesi di istigazione a delinquere

Dopo le dichiarazioni di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, nel corso del corteo del 18 ottobre scorso a Milano, la questura meneghina “ha depositato in procura una comunicazione di notizia di reato per istigazione a delinquere” e le sue esternazioni “sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La decisione è stata presa direttamente dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il confronto con gli esperti dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive - facebook.com Vai su Facebook

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il Ministro dell'Interno del Bangladesh Jahangir Alam Chowdhury. ”Dopo la missione del maggio scorso a Dacca e la firma del Memorandum migrazione e mobilità la nostra cooperazione - X Vai su X

Piantedosi: “Roma, presto sgombero di CasaPound” - “Casapound è inserito negli elenchi da sgomberare, redatti come da legge della prefettura di Roma”, quando “Matteo Piantedosi era prefetto di Roma”. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Piantedosi e Pisani dal Papa, in dono lo speciale di Polizia Moderna sul Giubileo - Questa mattina Papa Leone XIV, in Vaticano, ha ricevuto in udienza privata il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia- Si legge su adnkronos.com