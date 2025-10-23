Matteo Bocelli l’Italia nel cuore e il mondo ai piedi | Vi racconto il mio tour tra New York Santiago e Lajatico

Dalla “Fall on me” duettata sotto l’ala paterna al recente album solista “Falling in love” il passo è lungo, come racconta Matteo Bocelli nello studio di Soundcheck, il vodcast musicale presente sul sito web e sui social del nostro giornale, anche se lui assicura di non vivere la cosa come un problema. Questa idea del “cadere”, però, l’accompagna “L’amore è il motore del mondo, quindi ‘Falling in love’, innamorarsi, è fondamentale. E una vita vissuta senza amore è una vita una vita sprecata. Innamorarsi di una persona, di un luogo, della natura o di qualsiasi altra cosa è comunque rigenerante”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Matteo Bocelli, l’Italia nel cuore e il mondo ai piedi: “Vi racconto il mio tour tra New York, Santiago e Lajatico”

