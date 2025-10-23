Matteo Berrettini vince una vera maratona con Norrie a Vienna | Ho messo il cuore

Fanpage.it | 23 ott 2025

Matteo Berrettini ha vinto un'autentica battaglia con Cameron Norrie. Ci ha messo 3h16' per piegare il britannico. Berrettini stanco e felice venerdì nei quarti sfiderà de Minaur. 🔗 Leggi su Fanpage.it

matteo berrettini vince veraMatteo Berrettini vince una vera maratona con Norrie a Vienna: “Ci ho messo il cuore” - Berrettini stanco e felice venerdì nei quarti sfiderà de Minaur. Si legge su fanpage.it

matteo berrettini vince veraIL MARTELLO STA TORNANDO! Matteo Berrettini vince la maratona con Norrie e si guadagna i quarti a Vienna! - Matteo Berrettini vince il secondo più lungo match della sua carriera al meglio dei due set su tre (cioè sul circuito ATP e nella moderna Coppa Davis). Scrive oasport.it

matteo berrettini vince veraBerrettini vince la maratona contro Norrie e vola ai quarti di finale a Vienna - Il romano comincia la giornata azzurra battendo il britannico dopo 3 ore di battaglia. Riporta tuttosport.com

