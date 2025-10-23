Matteo Berrettini vince una vera maratona con Norrie a Vienna | Ci ho messo il cuore

Matteo Berrettini ha vinto un'autentica battaglia con Cameron Norrie. Ci ha messo 3h16' per piegare il britannico. Berrettini stanco e felice venerdì nei quarti sfiderà de Minaur. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Berrettini rimonta un break di svantaggio e chiude 8-6 al tie-break un primo set LUNGHISSIMO contro Cameron Norrie! - X Vai su X

DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini torna in campo con l'obiettivo di centrare i quarti nell'ATP 500 di Vienna. Il romano sfida il britannico Cameron Norrie. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match - facebook.com Vai su Facebook

IL MARTELLO STA TORNANDO! Matteo Berrettini vince la maratona con Norrie e si guadagna i quarti a Vienna! - Matteo Berrettini vince il secondo più lungo match della sua carriera al meglio dei due set su tre (cioè sul circuito ATP e nella moderna Coppa Davis). Da oasport.it

ATP 500 Vienna – Matteo Berrettini vince la maratona contro Norrie e approda nei quarti - Un match duro quello portato casa dal tennista romano, che manda segnali importanti a Filippo Volandri in ottica Coppa Davis Una maratona di quelle che restano nella testa, e che se vinte possono dona ... tennisitaliano.it scrive

Matteo Berrettini difende i punti del 2024 a Vienna: cosa cambia per la classifica ATP - Matteo Berrettini si è imposto negli ottavi di finale dell'ATP500 di Vienna (Austria) contro il britannico Cameron Norrie. Si legge su oasport.it