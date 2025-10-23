Matteo Berrettini | Mi voglio godere questa vittoria ho giocato a un livello molto alto

Con grande carattere. Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP500 di Vienna. Il romano si è imposto col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4 contro il britannico Cameron Norrie, n.35 ATP, protagonista al primo turno dell’eliminazione del russo Andrey Rublev, n.15 del ranking e settimo favorito del seeding. Una sfida andata ben oltre le tre ore di gioco, in cui Berrettini è stato costretto a raschiare il barile. Una grande dimostrazione di Matteo, sotto gli occhi del capitano non giocatore di Coppa Davis (Filippo Volandri) presente al suo angolo. “ Sono davvero orgoglioso del tennis che sono riuscito a esprimere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini: “Mi voglio godere questa vittoria, ho giocato a un livello molto alto”

