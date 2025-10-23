Matteo Berrettini difende i punti del 2024 a Vienna | cosa cambia per la classifica ATP

Bisognerà continuare a vincere. Matteo Berrettini si è imposto negli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna (Austria) contro il britannico Cameron Norrie. Una dura battaglia, durata più di tre ore di gioco, nella quale il romano è riuscito a prevalere col punteggio di 7-6 (6) 6-7 (9) 6-4. Questo perché? Berrettini, infatti, si è ritrovato la scadenza dei quarti raggiunti l’anno scorso in questo torneo e grazie al successo contro Norrie l’ha compensata, tornando a quota 905 punti, come nell’aggiornamento di lunedì 20 ottobre. Tuttavia, visto l’update in tempo reale della graduatoria, l’azzurro è in 61ª posizione virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

