Matteo Berrettini conquista i quarti di finale a Vienna

Vittoria sofferta contro Norrie dopo oltre tre ore di battaglia. Matteo Berrettini continua il suo percorso vincente all' Atp 500 di Vienna, centrando l'accesso ai quarti di finale dopo un match estenuante. Il tennista azzurro, attualmente numero 59 del ranking mondiale, ha superato il britannico Cameron Norrie (numero 35 Atp) in una sfida durata oltre tre ore di gioco. Il romano si è imposto con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-7 (9-11), 6-4, al termine di una partita equilibrata e ricca di scambi intensi. Terzo successo consecutivo sull'avversario britannico. Per Berrettini si tratta della terza vittoria consecutiva in carriera contro Norrie, confermando un trend positivo nei confronti diretti.

