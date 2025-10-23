Mattarella | Onu sotto attacco va difeso Su Ucraina e Gaza giudizio chiaro

Periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – ''L’Onu ha indiscutibilmente contribuito a plasmare un ordine internazionale elaborando valori condivisi: pace, sicurezza e cooperazione internazionale, affermando la prevalenza del principio della coesistenza pacifica. Quel sistema resta oggi più che mai valido, proprio di fronte ai disastri che la sua inosservanza procura, e va difeso, proprio perché si trova sotto attacco''. Così . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

mattarella onu sotto attaccoMattarella: «L'Onu è da difendere, è sotto attacco. Su Ucraina e Gaza un giudizio chiaro» - «L'Onu ha indiscutibilmente contribuito a plasmare un ordine internazionale elaborando valori condivisi: pace, sicurezza e cooperazione internazionale, affermando la prevalenza ... msn.com scrive

mattarella onu sotto attaccoMattarella, Onu da difendere, è sotto attacco - "L'ONU ha indiscutibilmente contribuito a plasmare un ordine internazionale elaborando valori condivisi: pace, sicurezza e cooperazione internazionale, affermando la prevalenza ... Si legge su tuttosport.com

mattarella onu sotto attaccoMattarella: "Onu sotto attacco, va difeso. Su Ucraina e Gaza giudizio chiaro" - ''La 'guerra a pezzi', come l’ha definita Papa Francesco, è il risultato di quell’imbarbarimento delle relazioni internazionali cui facevo cenno prima. Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Onu Sotto Attacco