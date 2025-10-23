Mattarella | ‘Onu ha contribuito a plasmare l’ordine internazionale’

Imolaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA, 23 OTT – “L’ONU ha indiscutibilmente contribuito a plasmare un ordine internazionale elaborando valori condivisi: pace, sicurezza e cooperazione internazionale, affermando la prevalenza del principio della coesistenza pacifica”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una intervista alla “Voce di New York”. “Quel sistema – aggiunge Mattarella – resta oggi più che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

