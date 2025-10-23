Mattanza a Torino | accoltellato e ucciso in strada caccia all' incappucciato

Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, verso l’1:30, un tragico episodio ha scosso Collegno, in provincia di Torino. Un uomo di 39 anni, residente nella zona, è stato brutalmente assassinato in via Sabotino, all’incrocio con corso Francia, vittima di un’aggressione violenta. Secondo le prime ricostruzioni investigative, l’uomo sarebbe stato colpito mortalmente con numerosi colpi inferti da un’arma da taglio, presumibilmente un coltello, da un individuo sconosciuto. La dinamica dell’attacco è ancora poco chiara, ma testimoni riferiscono di un assalitore incappucciato che, subito dopo il delitto, si è dileguato nella notte, facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mattanza a Torino: accoltellato e ucciso in strada, caccia all'incappucciato

