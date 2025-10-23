Il giornalista di Sportitalia Vincenzo Matrone ha risposto alle domande di Angelo Maria Tortora sui temi della settimana calcistica. Il giornalista ha parlato delle big per poi passare anche alla lotta salvezza. Di seguito i contenuti dell’intervista. Matrone sul Napoli allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino’. C’è un colpevole su tutti per questa debacle?. “La Serie A riserva sempre match complicati, del Torino se ne parla poco ma c’è un ambiente contro Cairo, i tifosi sono in rivolta. In terra granata ho visto un bruttissimo Napoli e il colpevole è quello che ha avuto tutti i meriti quando ha vinto lo Scudetto e cioè il suo allenatore che da l’impronta alla sua squadra sia in caso di vittoria che sconfitta”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Matrone: “La Serie A riserva sempre match complicati”