Materiale pedopornografico in casa | un arresto nel salernitano

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Detenevano materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni: due uomini, uno di 46 e uno di 77 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Salerno e Torino. L'operazione, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, ha portato all'arresto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

