Materiale pedopornografico e sfruttamento di minorenni | arrestato un uomo di 46 anni a Torino

Torinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, nelle scorse ore, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 46 anni. È stato colto in flagrante per il reato di detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni. Contemporaneamente, è stato fermato anche un 77enne di Salerno.Il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

