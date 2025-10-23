Materiale pedopornografico e sfruttamento di minorenni | arrestato un uomo di 46 anni a Torino
A Torino, nelle scorse ore, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 46 anni. È stato colto in flagrante per il reato di detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni. Contemporaneamente, è stato fermato anche un 77enne di Salerno.Il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
All'accusa di violenza su minore si è aggiunta anche quella di possesso di materiale pedopornografico. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno infatti trovato sul cellulare dell'uomo oltre 700 foto che ritraggono atti sessuali su minori. Arrestato 39enne di G - facebook.com Vai su Facebook
Lui è in carcere con le accuse di violenza sessuale, riduzione in schiavitù, maltrattamenti e produzione di materiale pedopornografico - X Vai su X