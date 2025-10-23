Master in Fashion Management | Opportunità e Requisiti per il 2025-2026 nel Settore della Moda
Preparati a intraprendere una carriera nel fashion management grazie al Master in Fashion Management della Sapienza Università di Roma. Questo programma innovativo ti fornirà le competenze necessarie per eccellere nel settore della moda, combinando teoria e pratica con un focus sulle ultime tendenze e strategie di mercato. Unisciti a noi per trasformare la tua passione per la moda in una professione di successo! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Master Universitario in “#EcoFashion - Design per la #Moda circolare e sostenibile” - Edizione 2025-2026 - Domanda di ammissione entro il 12 novembre 2025. Scopri di più: http://bit.ly/48BcIiI @UNI_FIRENZE @quiprato - X Vai su X
Gli studenti del master IED in Fashion Design di Milano hanno realizzato l’ultimo abito da sera della maison Finzi da un bozzetto ritrovato - facebook.com Vai su Facebook
Polimoda e Gucci insieme per formare i nuovi esperti del fashion retail - Polimoda inaugura un’edizione completamente rinnovata del Master in Retail and Omnichannel Fashion Management in collaborazione con Gucci: un'occasione unica per chi vuole lavorare nella moda Sognate ... Riporta vogue.it
Yearly Masters in Fashion Management - The companies that are part of the Fashion System are constantly looking for accomplished managers who are sensitive to themes such as fashion, ethics and sustainability. Da vogue.it