Mastella | Inaccettabile esclusione di Benevento dai fondi per la cultura da parte dell’ineffabile Giuli

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ francamente inaccettabile che Benevento, città di cultura e con una storia plurisecolare che ha lasciato un tesoro di siti di tutte le epoche, sia fuori dal Programma che distribuisce le risorse per la cultura nel prossimo triennio. Questo ministro Giuli che reputo ineffabile ed evanescente sul piano politico non può trattare il Sannio come una cenerentola”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Già in precedenza si era verificata una incredibile penalizzazione di Benevento per i fondi agli edifici religiosi. Ora finanche l’Arco di Traiano viene estromesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Inaccettabile esclusione di Benevento dai fondi per la cultura da parte dell’ineffabile Giuli”

