Massimo Lovati al Grande Fratello Vip? L' ex avvocato di Andrea Sempio rompe il silenzio

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia sulla possibile partecipazione al Grande Fratello Vip di Massimo Lovati ha iniziato a circolare nelle scorse ore, a qualche giorno dalla sua revoca come legale da parte di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Partita da Davide Maggio, che durante una puntata di. 🔗 Leggi su Today.it

