Massimo Adriatici l'ex assessore di Voghera sarà processato per omicidio volontario con rito abbreviato

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice Luigi Riganti del Tribunale di Pavia ha accolto la richiesta avanzata dai legali di Massimo Adriatici del processo con rito abbreviato. L'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera è accusato dell'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, morto il 20 luglio 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it

