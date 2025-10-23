Massimo Adriatici l'ex assessore di Voghera sarà processato per omicidio volontario con rito abbreviato
Il giudice Luigi Riganti del Tribunale di Pavia ha accolto la richiesta avanzata dai legali di Massimo Adriatici del processo con rito abbreviato. L'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera è accusato dell'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, morto il 20 luglio 2021. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Per tre anni Massimo Adriatici non potrà esercitare la professione di avvocato. Lo ha deciso il Consiglio di disciplina di Milano che ha sospeso il legale ed ex assessore alla sicurezza del Comune di Voghera accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui.
Adriatici, l'ex assessore di Voghera a processo per l'omicidio di un immigrato: sì al rito abbreviato, ammessa la perizia psicologica della difesa - Per i suoi legali, avrebbe avuto «un blackout mentale causato da un pugno sferratogli dal nordafricano».