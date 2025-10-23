Massara | Sconfitta con l’Inter? Abbiamo creato molto ecco su cosa stiamo lavorando

Inter News 24 Le parole di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, sull’ultima sconfitta in Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport in occasione della sfida contro il Viktoria Plzen,  tornando sulla sconfitta contro l’ Inter. L’ATTACCO NON FUNZIONA? –   Il numero di punti che ci preoccupa è molto alto. Sono numeri di cui dobbiamo prendere atto ed evidentemente lavorarci. Lo sta facendo moltissimo l’allenatore perché, devo dire, anche in allenamento sta cercando di lavorare su questa fase che non riguarda solamente i centravanti, ma evidentemente tutto il reparto e tutta la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

