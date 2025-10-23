Massara | Sconfitta con l’Inter? Abbiamo creato molto ecco su cosa stiamo lavorando
Inter News 24 Le parole di Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, sull’ultima sconfitta in Serie A contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport in occasione della sfida contro il Viktoria Plzen, tornando sulla sconfitta contro l’ Inter. L’ATTACCO NON FUNZIONA? – Il numero di punti che ci preoccupa è molto alto. Sono numeri di cui dobbiamo prendere atto ed evidentemente lavorarci. Lo sta facendo moltissimo l’allenatore perché, devo dire, anche in allenamento sta cercando di lavorare su questa fase che non riguarda solamente i centravanti, ma evidentemente tutto il reparto e tutta la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Champions League, sconfitta del Napoli al Philip Stadion di Eindhoven: finisce 6-2 - facebook.com Vai su Facebook
Massara su Pellegrini: "Condivisa l'idea di vederlo lontano da Roma ma il calcio può cambiare le situazioni" - "Oggi Pellegrini gioca e non c’è nulla come il calcio che sia capace di cambiare le situazioni e anche le emozioni". Secondo corrieredellosport.it