Mase tecnologie pulite e lavori green | call per imprenditori in Marocco

Ildenaro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito della seconda fase del  Programma di Supporto all’Innovazione nelle Tecnologie Pulite e nei Lavori Verdi in Marocco  – (Cleantech MarocGCIP Morocco), il  Ministero della Transizione Energetica e dello Sviluppo Sostenibile marocchino  con il sostegno del  Fondo per l’Ambiente Globale (GEF),  dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO), del  Ministero Italiano dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE),  e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), lancia il bando di concorso 2025. Il bando è rivolto a giovani imprenditrici e imprenditori basati in Marocco, e mira a supportare lo sviluppo di soluzioni innovative nei settori della valorizzazione dei rifiuti, dell’uso razionale dell’acqua, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

