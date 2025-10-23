Mase tecnologie pulite e lavori green | call per imprenditori in Marocco

Nell’ambito della seconda fase del Programma di Supporto all’Innovazione nelle Tecnologie Pulite e nei Lavori Verdi in Marocco – (Cleantech MarocGCIP Morocco), il Ministero della Transizione Energetica e dello Sviluppo Sostenibile marocchino con il sostegno del Fondo per l’Ambiente Globale (GEF), dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO), del Ministero Italiano dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), lancia il bando di concorso 2025. Il bando è rivolto a giovani imprenditrici e imprenditori basati in Marocco, e mira a supportare lo sviluppo di soluzioni innovative nei settori della valorizzazione dei rifiuti, dell’uso razionale dell’acqua, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it