MARVEL Cosmic Invasion | Uscita annunciata per il nuovo beat ‘em up

Dotemu e Tribute Games hanno finalmente annunciato la data d’uscita di MARVEL Cosmic Invasion, fissata per il 1° dicembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam. Il gioco punta a riportare in auge lo spirito dei classici beat ‘em up arcade, ma con un’impronta moderna e un cast di supereroi leggendari del mondo Marvel. MARVEL Cosmic Invasion – Gamerbrain.net Tra le novità più attese, l’annuncio conferma l’arrivo di Phoenix e Iron Man, che si uniranno a un roster già spettacolare composto da Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Raccoon, Silver Surfer, Beta Ray Bill, Black Panther e Cosmic Ghost Rider. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - MARVEL Cosmic Invasion: Uscita annunciata per il nuovo beat ‘em up

