Cesenatico è una delle capitali romagnole del turismo all'aria aperta. A guidare due strutture simbolo, il Cesenatico Camping Village ed il Pineta sul Mare, è Terzo Martinetti, presidente della società Glamping. Dopo un'estate 2025 con un livello alto di occupazioni ed un piano di riqualificazione "green" da 3 milioni di euro, Martinetti ha messo a fuoco le priorità, affrontando le questioni di potere d'acquisto delle famiglie, investimenti strutturali e collegamenti più efficienti. Martinetti, com'è andata l'estate 2025? "È stata una stagione di luci e ombre, il contesto non era facile, ma noi abbiamo lavorato molto bene, con occupazioni al 95–96 per cento per larga parte dell'estate.

Martinetti, il 're' dei camping: "La riviera per ripartire deve riqualificare le strutture"