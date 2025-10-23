Martinetti il ’re’ dei camping | La riviera per ripartire deve riqualificare le strutture
Cesenatico è una delle capitali romagnole del turismo all’aria aperta. A guidare due strutture simbolo, il Cesenatico Camping Village ed il Pineta sul Mare, è Terzo Martinetti, presidente della società Glamping. Dopo un’estate 2025 con un livello alto di occupazioni ed un piano di riqualificazione "green" da 3 milioni di euro, Martinetti ha messo a fuoco le priorità, affrontando le questioni di potere d’acquisto delle famiglie, investimenti strutturali e collegamenti più efficienti. Martinetti, com’è andata l’estate 2025? "È stata una stagione di luci e ombre, il contesto non era facile, ma noi abbiamo lavorato molto bene, con occupazioni al 95–96 per cento per larga parte dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Martinetti, il ’re’ dei camping: "La riviera per ripartire deve riqualificare le strutture" - Il presidente della Glamping che possiede il Cesenatico Camping Village ed il Pineta sul Mare "In dieci anni abbiamo triplicato il fatturato portandolo da 4 a 12 milioni di euro". ilrestodelcarlino.it scrive
Solidarietà della Riviera Camping e hotel offrono ospitalità agli sfollati - Pasini (Adac): "Una trentina di strutture hanno dato la loro disponibilità". Da ilrestodelcarlino.it
Camping & Natura. La Riviera romagnola in vetrina su tv e blog di Belgio e Olanda - Sono stati ospiti della Manifattura dei Marinati di Comacchio, del Castello di Ribano, di Casa Artusi a Forlimpopoli, dei ... Secondo corriereromagna.it