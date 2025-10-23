Martina Sechi | Io alfiera del lavoro studio neuroscienze per curare mia nonna

L’intervista a una dei 25 ragazzi premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché diplomati eccellenti. “Sono una secchiona, orgogliosa di esserlo. Il mio segreto è la curiosità. Ai liceali dico: a volte è dura ma l’impegno ripaga sempre”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Martina Sechi: “Io, alfiera del lavoro, studio neuroscienze per curare mia nonna”

