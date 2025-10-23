Martina De Ioannon e Gianmarco Steri un amico di lui svela | È cominciato tutto da lei

Un amico di Gianmarco Steri svela come è avvenuto il riavvicinamento con Martina De Ioannon. Non è più un segreto che c’è stato un riavvicinamento tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ospite a Casa Lollo un amico di lui ha raccontato come è ‘ricominciato’ tutto tra loro. Il ragazzo, Matteo, ha fatto sapere che la sera del 25 settembre si sono ritrovati tutti nello stesso locale però non è stato un caso. L’ex tronista infatti gli ha mostrato le chat con Martina dove gli diceva di andare in quella discoteca. È stata lei a contattarlo su Instagram, era metà settembre e stava ancora con Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, un amico di lui svela: “È cominciato tutto da lei

