Marta Bassino operata rientro non prima di 4-6 mesi

(Adnkronos) – Si è conclusa l’operazione alla Clinica La Madonnina di Milano a cui è stata sottoposta Marta Bassino. Alla campionessa piemontese, che è stata operata dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, è stata ridotta e sintetizzata la frattura del piatto tibiale laterale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

