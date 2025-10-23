Marta Bassino operata dopo l'infortunio | la partecipazione alle Olimpiadi 2026 è quasi impossibile

Dopo essersi rotta il piatto tibiale Marta Bassino è stata subito operata. L'intervento è andato bene, ma la diagnosi non è quella sperata. Stop di almeno 4 mesi. La partecipazione alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è altamente a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

La nota della FISI sull'operazione di Marta Bassino "Si è conclusa l’operazione alla Clinica La Madonnina di Milano a cui è stata sottoposta Marta Bassino. Alla campionessa piemontese, che è stata operata dal Presidente della Commissione Medica Fisi A - facebook.com Vai su Facebook

Operata la sciatrice Marta Bassino, stop di 4-6 mesi e niente Milano-Cortina. A Milano l'intervento per la frattura al piatto tibiale $ANSA - X Vai su X

Marta Bassino è stata operata. Intervento riuscito ma saltano le Olimpiadi - Secondo il chirurgo che l'ha operata, il Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, Marta avrà bisogno di sei mesi di ... Segnala rainews.it

Marta Bassino operata dopo l’infortunio: la partecipazione alle Olimpiadi 2026 è quasi impossibile - Dopo essersi rotta il piatto tibiale Marta Bassino è stata subito operata. Secondo fanpage.it

Marta Bassino è stata operata: stop forzato di quattro-sei mesi - La sciatrice è rimasta vittima di un incidente sugli sci mentre si stava allenando sul ghiacciaio della Val Senales in Trentino ... Lo riporta milanotoday.it