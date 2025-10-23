Marta Bassino operata dopo l'infortunio | la partecipazione alle Olimpiadi 2026 è quasi impossibile

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essersi rotta il piatto tibiale Marta Bassino è stata subito operata. L'intervento è andato bene, ma la diagnosi non è quella sperata. Stop di almeno 4 mesi. La partecipazione alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 è altamente a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

marta bassino operata dopoMarta Bassino è stata operata. Intervento riuscito ma saltano le Olimpiadi - Secondo il chirurgo che l'ha operata, il Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, Marta avrà bisogno di sei mesi di ... Segnala rainews.it

Marta Bassino operata dopo l’infortunio: la partecipazione alle Olimpiadi 2026 è quasi impossibile - Dopo essersi rotta il piatto tibiale Marta Bassino è stata subito operata. Secondo fanpage.it

marta bassino operata dopoMarta Bassino è stata operata: stop forzato di quattro-sei mesi - La sciatrice è rimasta vittima di un incidente sugli sci mentre si stava allenando sul ghiacciaio della Val Senales in Trentino ... Lo riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Marta Bassino Operata Dopo