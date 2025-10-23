Marta Bassino è stata operata | stop forzato di quattro-sei mesi

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa a tarda notte l’operazione alla clinica La Madonnina di Milano a cui e’ stata sottoposta Marta Bassino, scivolata durante un allenamento.Alla campionessa piemontese, che e’ stata operata dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

