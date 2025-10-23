Marta Bassino è stata operata | stop forzato di quattro-sei mesi

Si è conclusa a tarda notte l’operazione alla clinica La Madonnina di Milano a cui e’ stata sottoposta Marta Bassino, scivolata durante un allenamento.Alla campionessa piemontese, che e’ stata operata dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Operata la sciatrice Marta Bassino, stop di 4-6 mesi e niente Milano-Cortina. A Milano l'intervento per la frattura al piatto tibiale $ANSA - X Vai su X

Grave infortunio per Marta Bassino: a rischio le olimpiadi di Milano Cortina 2026 >> https://cityne.ws/sVFFs - facebook.com Vai su Facebook

Marta Bassino è stata operata. Intervento riuscito ma saltano le Olimpiadi - Secondo il chirurgo che l'ha operata, il Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri in collaborazione con i dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, Marta avrà bisogno di sei mesi di ... Secondo rainews.it

Marta Bassino è stata operata: stop forzato di quattro-sei mesi - La sciatrice è rimasta vittima di un incidente sugli sci mentre si stava allenando sul ghiacciaio della Val Senales in Trentino ... Da milanotoday.it

Marta Bassino operata dopo l’infortunio: la partecipazione alle Olimpiadi 2026 è quasi impossibile - Dopo essersi rotta il piatto tibiale Marta Bassino è stata subito operata. Riporta fanpage.it