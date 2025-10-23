Marquez un killer | MotoGP nello scandalo

In MotoGP scoppia la bufera: una rivelazione su Marc Marquez sta facendo gridare allo scandalo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La notizia è di quelle che scuotono il paddock, e non solo. In queste ore, il nome di Marc Marquez è tornato al centro delle discussioni, ma stavolta non per una vittoria o una caduta spettacolare. C’è qualcosa di più profondo, di più spinoso, che riguarda il suo modo di vivere le corse e il rapporto con i colleghi. Un racconto che arriva direttamente da chi lo ha conosciuto da vicino, uno che con lui ha condiviso box, sfide e tensioni da brivido: Jorge Lorenzo. Infatti, proprio in uno speciale andato in onda su DAZN Spagna, l’ex campione maiorchino ha parlato apertamente di Marquez, senza troppi giri di parole. 🔗 Leggi su Sportface.it

"Marc è un ragazzo normale, ma in pista si trasforma in un killer. Il mio rapporto con lui è stato molto diverso rispetto ai cinque o sei anni precedenti. Prima c’era molta tensione, quando era un esordiente è stato un po’ spericolato nelle battaglie che abbiamo a - facebook.com Vai su Facebook

