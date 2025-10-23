Marquez dice stop | stagione finita dopo l' infortunio Il VIDEO dell' annuncio

Marc Márquez chiude in anticipo la stagione: il pilota Ducati rinuncia alle gare di Portimão e Valencia, oltre ai test di fine anno, per non rischiare nel recupero della spalla destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marquez dice stop stagioneMarc Marquez, stagione finita dopo l’infortunio/ Almano altre quattro settimane di stop (23 ottobre 2025) - Finita la stagione per il campione di MotoGp Marc Marquez, l'infortunio lo terrà fermo per almeno altre quattro settimane ... Da ilsussidiario.net

marquez dice stop stagioneStagione finita per Marc Marquez, salterà ultimi Gp e i test di Valencia - Dopo la caduta in Indonesia e l’operazione alla spalla, il neo campione del mondo, fa sapere la Ducati, “si è sottoposto a un ulterior ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

marquez dice stop stagioneMarc Marquez, la stagione è già finita: tornerà in pista soltanto nel 2026 - Fermo dal 5 ottobre, il pilota spagnolo, ai box per un infortunio alla spalla, non prenderà parte agli ultimi tre gp stagionali ... Da msn.com

