Marone | Lumacando

Bresciatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un invito a cena davvero unico e solidale sulle sponde del lago d'Iseo. La Pro Loco di Marone presenta la 6ª edizione di Lumacando. L'appuntamento è per sabato 25 ottobre al centro civico Don Riccardo Benedetti. Sarà un'occasione per gustare un menù speciale, con una proposta gastronomica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

marone lumacandoMarone: Lumacando - L'appuntamento è per sabato 25 ottobre al centro civico Don Riccardo ... Lo riporta bresciatoday.it

Marone: Lumacando - Cena di beneficenza - Sabato 26 ottobre alle ore 20:00 nella Sala "Angelo Zucchi" presso il Centro Civico "Don Riccardo Benedetti" a Marone è in programma la quinta edizione della cena benefica Lumacando: i partecipanti ... Riporta bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Marone Lumacando