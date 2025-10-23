Mario Zinno a Shanghai con Parole d’ammore per i 2500 anni della fondazione di Napoli 

Puntomagazine.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla canzone classica napoletana al dialogo culturale tra Italia e Cina: Mario Zinno porta a Shanghai l’anima di Napoli con “Parole d’ammore”.. Mario Zinno, figura poliedrica e di spicco nel panorama artistico italiano, il prossimo  25 ottobre  approda a  Shanghai, con lo spettacolo  “Parole d’ammore”, per la serata-evento “ Buon Compleanno Napoli 2500 “organizzatadall’Associazione Campania in Cina  in occasione del  2500° anniversario della fondazione di Napoli. Con una carriera che spazia dal teatro musicale alla televisione, dal ruolo di attore, cantante e musicista a quello di direttore artistico e produttore esecutivo, Mario Zinno per l’occasione propone un repertorio della canzone classica napoletana da  Funiculì funiculà  a  Dicitencelle vuje, da  ‘A vucchella  a  Marechiaro, da  Santa Lucia luntana  a  ‘O surdato ‘nnammurato, evocando la ricca storia e cultura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

mario zinno shanghai paroleMario Zinno vola a Shanghai con “Parole d’ammore” - Shanghai – L’artista Mario Zinno approda a Shanghai, il prossimo 25 ottobre, con lo spettacolo “Parole d’ammore”, per la serata- Secondo 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Mario Zinno Shanghai Parole