Mario Zinno a Shanghai con Parole d’ammore per i 2500 anni della fondazione di Napoli 

Dalla canzone classica napoletana al dialogo culturale tra Italia e Cina: Mario Zinno porta a Shanghai l’anima di Napoli con “Parole d’ammore”.. Mario Zinno, figura poliedrica e di spicco nel panorama artistico italiano, il prossimo 25 ottobre approda a Shanghai, con lo spettacolo “Parole d’ammore”, per la serata-evento “ Buon Compleanno Napoli 2500 “organizzatadall’Associazione Campania in Cina in occasione del 2500° anniversario della fondazione di Napoli. Con una carriera che spazia dal teatro musicale alla televisione, dal ruolo di attore, cantante e musicista a quello di direttore artistico e produttore esecutivo, Mario Zinno per l’occasione propone un repertorio della canzone classica napoletana da Funiculì funiculà a Dicitencelle vuje, da ‘A vucchella a Marechiaro, da Santa Lucia luntana a ‘O surdato ‘nnammurato, evocando la ricca storia e cultura di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it