Mario De Marchi morto dopo un pugno in faccia alla sagra

Non ce l'ha fatta Mario De Marchi. L'uomo di 39 anni che lo scorso 11 ottobre era stato colpito al volto da un pugno di un 62enne dopo una lite alla sagra di Sernaglia della Battaglia, è morto nella mattina di oggi, giovedì 23 ottobre. Il 39enne originario di Caerano San Marco, in provincia di. 🔗 Leggi su Today.it

Altre letture consigliate

Sabato 25 ottobre 2025 - Ore 16.00 Sala del Consiglio, Palazzo Comunale, San Miniato In occasione del ventennale della scomparsa di Mario Luzi, poeta, Senatore a Vita, Cittadino Onorario di San Miniato e Acc - facebook.com Vai su Facebook

Mario De Marchi è morto dopo 12 giorni di agonia il 39enne colpito con un pugno in faccia nella rissa alla sagra - È morto Mario De Marchi, il 39enne di Caerano San Marco colpito in faccia con un pugno lo scorso 11 ottobre, in una rissa alla festa di Santa Libera, in via ... Secondo ilgazzettino.it

Mario De Marchi è morto dopo 12 giorni di agonia il 39enne colpito con un pugno in faccia alla sagra davanti al papà - È morto Mario De Marchi, il 39enne di Caerano San Marco colpito in faccia con un pugno lo scorso 11 ottobre, in una rissa alla festa di Santa Libera, in via ... Si legge su ilgazzettino.it

Picchiato alla sagra, muore a 39 anni - È morto Mario De Marchi, 39 anni, residente a Caerano San Marco (Treviso), rimasto gravemente ferito lo scorso 11 ottobre durante una lite avvenuta alla festa di Santa Libera in via Chiesa a Sernaglia ... Si legge su polesine24.it