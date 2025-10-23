Marika by Amelie | la capsule che veste la poesia del giardino

La capsule Marika di Amelie celebra la femminilità attraverso capi in raso sostenibile ispirati al lampone artico. Un viaggio tra natura e femminilità, dove ogni capo racconta la cura, la libertà e la meraviglia di un French Garden senza tempo. Marika di Amelie è molto più di una semplice capsule collection: è una storia di emozioni, di ispirazioni e di riflessioni nate nel cuore di un giardino immaginario, un French Garden sospeso tra colori vividi e profumi intensi. È qui che Amelie ha immaginato una donna speciale, che vive la propria quotidianità come un atto di cura e attenzione verso sé stessa e ciò che la circonda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

