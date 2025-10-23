Marie Kondo la guru del decluttering sbarca in Italia | Staccatevi dai social almeno per il caffé

«Anch’io sono un essere umano e, quando sono stanca, non cucino. Quando sono molto stanca, e vedo il caos che regna in casa, faccio finta di niente e vado a dormire ». Parola di Marie Kondo, la regina del decluttering, colei che del mettere in ordine e liberarsi del superfluo ha fatto un’arte. Attraverso il metodo KonMari, raccontato oltre che in una serie Netflix in diversi libri che definire di economia domestica è riduttivo, l’autrice giapponese ha cercato di spiegare al mondo come avere la casa o l’armadio perfetti ci aiuti a essere più in pace con noi stessi. Ora però è tempo di fare un passo oltre: il senso lo ha spiegato la stessa Kondo, che ha fatto tappa a Milano nel tour mondiale per la promozione del suo nuovo libro, Lettera dal Giappone. 🔗 Leggi su Open.online