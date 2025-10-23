Mariasole Pollio | Torno in tv con X Factor ma sogno un programma tutto mio I giudizi degli altri? Non ci definiscono

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha solo 22 anni ma ha alle spalle già tantissimi anni di conduzione radiofonica, tv, recitazione ed è uno dei giovani volti più forti del mondo dell'intrattenimento italiano. Mariasole Pollio, dopo la conduzione del Prima Festival durante lo scorso Sanremo, arriva a X Factor dove sarà alla guida. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

