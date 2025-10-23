Maria Rosaria Boccia e il duetto con Bandecchi Lei | La dedico a tutti gli uomini veri – Il video

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intercettati dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e Maria Rosaria Boccia cantano “ Acqua e Sale “, brano di Mina e Adriano Celentano. Al termine dell’esibizione, Dejan chiede ad entrambi a chi vorrebbero dedicare la canzone. Boccia la dedica « a tutti gli uomini veri! ». Bandecchi invece scherza: «A tutti gli uomini finti!». Il presidente di UniCusano ha deciso di schierare Boccia con  Dimensione Bandecchi, per la corsa alle regionali in Campania. «Non ci siamo mica sposati, ci siamo mangiati una pizza insieme e stiamo solo facendo campagna elettorale. La dottoressa Boccia è una brava persona», ha spiegato a Dejan. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

maria rosaria boccia duettoMaria Rosaria Boccia e il duetto con Bandecchi. Lei: «La dedico a tutti gli uomini veri» – Il video - I due si sono cimentati in "Acqua e Sale" di Mina e Celentano L'articolo Maria Rosaria Boccia e il duetto con Bandecchi. Segnala msn.com

maria rosaria boccia duettoStefano Bandecchi e Maria Rosaria Boccia come Celentano e Mina: il video mentre cantano "Acqua e sale" - La donna protagonista della love story con Sangiuliano: "La dedico a tutti gli uomini veri", il sindaco di Terni ironizza: "A tutti quelli finti" ... Secondo lasicilia.it

maria rosaria boccia duettoMaria Rosaria Boccia scende in politica con Bandecchi: "Tutti i partiti mi hanno chiesto di candidarmi, tranne Fratelli d'Italia" - Maria Rosaria Boccia (candidata alla Regione Campania con 'Dimensione Bandecchi'): "Ho rifiutato l'offerta di candidarmi di quasi tutti i partiti, tutti meno uno... la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Maria Rosaria Boccia Duetto