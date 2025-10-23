Maria Esposito | Rosa Ricci mi ha cambiato la vita ma sento una forte responsabilità

Roma, 23 ottobre 2025 – " Rosa Ricci mi ha cambiato la vita, come persona e come attrice. È stato il personaggio che mi ha dato modo di approcciare a un mondo che ho sempre sognato e di farmi conoscere. Le sarò per sempre riconoscente". Maria Esposito non nasconde la gratitudine che prova per uno dei personaggi più amati di 'Mare Fuori' che dal 30 ottobre arriverà nei nostri cinema con un prequel tutto suo, 'Io sono Rosa Ricci', dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Diretta da Lyda Patitucci, la pellicola, è ambientata nella Napoli del 2020. Rosa, quindici anni, è la figlia di uno dei boss più temuti della città, Don Salvatore (Raiz). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maria Esposito: "Rosa Ricci mi ha cambiato la vita, ma sento una forte responsabilità"

