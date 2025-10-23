Maria Esposito incontra il pubblico a Nola per Io sono Rosa Ricci
Venerdì 31 ottobre alle 21:00, al The Space Cinema Nola, Maria Esposito saluterà il pubblico prima della proiezione di Io sono Rosa Ricci, prequel di Mare Fuori, in una serata dedicata al meglio del cinema italiano. Il saluto in sala Un appuntamento dal sapore speciale attende gli spettatori del The Space Cinema Nola. Alle 21:00, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
#ThisOrThat? Il cast di #IoSonoRosaRicci risponde alle domande sul film e voi non potete perdervele! L'attesissimo prequel della serie Mare Fuori arriva al cinema dal 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. In an - facebook.com Vai su Facebook
CACCIA AL TESORO — 23 OTTOBRE Abbiamo nascosto alcuni manifesti ufficiali di #IoSonoRosaRicci autografati da Maria Esposito alla @romacinemafest. Riuscirete a trovarli? Nei prossimi giorni sveleremo su Instagram alcuni indizi per scoprire dove - X Vai su X
THE SPACE CINEMA - Maria Esposito in sala alla proiezione del film "Io sono Rosa Ricci", il 31 ottobre a Nola - Prosegue al The Space Cinema Nola la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana. Secondo napolimagazine.com
Maria Esposito incontra il pubblico all’UCI Cinemas Casoria - UCI Cinemas Casoria ospiterà una serata speciale con la presenza di Maria Esposito, protagonista della serie Mare Fuori, che incontrerà il pubblico in ... Lo riporta napolivillage.com
Io sono Rosa Ricci al cinema in anteprima a Napoli con Maria Esposito in sala - Il film racconta la vita di Rosa prima del suo ingresso in carcere, esplorando le origini familiari, i ... Scrive napolike.it