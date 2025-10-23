Maria Esposito incontra il pubblico a Nola per Io sono Rosa Ricci

Venerdì 31 ottobre alle 21:00, al The Space Cinema Nola, Maria Esposito saluterà il pubblico prima della proiezione di Io sono Rosa Ricci, prequel di Mare Fuori, in una serata dedicata al meglio del cinema italiano. Il saluto in sala Un appuntamento dal sapore speciale attende gli spettatori del The Space Cinema Nola. Alle 21:00,

