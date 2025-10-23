Maria Chiara Catillo porta in Italia il Diario romano di Sophia Peabody Hawthorne | la cura come gesto politico

Traduzione, memoria e sguardo femminile su Roma. Maria Chiara Catillo firma l’introduzione e la versione italiana del Diario romano di Sophia Peabody Hawthorne, un testo che riemerge oggi con sorprendente attualità. Non solo pagine intime, ma un vero laboratorio di pensiero in cui una donna dell’epoca tiene insieme la responsabilità domestica — il benessere del marito e dei figli — e un ruolo pubblico da intellettuale capace di osservare la città, i suoi riti, le sue contraddizioni. Una voce che attraversa il tempo. Il diario non è soltanto cronaca personale: è documento culturale. Sophia Peabody Hawthorne. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

