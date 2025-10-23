Maresca si gode Estevao manita del Chelsea all' Ajax | gli highlights

Prestazione praticamente perfetta del Chelsea, che batte 5-1 l'Ajax e centra la seconda vittoria in questa Champions League. Enzo Maresca si gode Estevao, a segno con un rigore perfetto per il momentaneo 4-1. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Maresca si gode Estevao, "manita" del Chelsea all'Ajax: gli highlights

