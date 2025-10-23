Maree sopra i 105 centimetri il Mose si alza due volte
Acqua alta e forte vento oggi su Venezia. Il sistema Mose è attivo alle bocche di porto per prevenire una marea di 110 centimetri, prevista alle 11.45. In città il livello di marea, con le paratoie alzate, dovrebbe arrivare a 95 centimetri.
