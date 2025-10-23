Mare Fuori 6 sarà l' ultima stagione per Rosa Ricci? La risposta di Maria Esposito

Che cosa sappiamo sul futuro di Rosa Ricci in Mare Fuori dopo l'arrivo al cinema del prequel a lei dedicato, Io Sono Rosa Ricci, in sala dal 30 ottobre? Ecco cosa ha anticipato l'attrice alla Festa di Roma. Abito rosso fuoco, capelli raccolti, unghie lunghissime. L'interprete di Rosa Ricci si concede alla stampa della Festa del Cinema di Roma misurando le parole con risposte brevi, ma dirette. Alla Festa è il giorno di Io sono Rosa Ricci, attesa pellicola prequel della serie di successo Mare Fuori, che racconta la "storia delle origini" di Rosa in vista di una possibile uscita dalla serie tv. O forse no. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

