Mare Fuori 6 sarà l' ultima stagione per Rosa Ricci? La risposta di Maria Esposito
Che cosa sappiamo sul futuro di Rosa Ricci in Mare Fuori dopo l'arrivo al cinema del prequel a lei dedicato, Io Sono Rosa Ricci, in sala dal 30 ottobre? Ecco cosa ha anticipato l'attrice alla Festa di Roma. Abito rosso fuoco, capelli raccolti, unghie lunghissime. L'interprete di Rosa Ricci si concede alla stampa della Festa del Cinema di Roma misurando le parole con risposte brevi, ma dirette. Alla Festa è il giorno di Io sono Rosa Ricci, attesa pellicola prequel della serie di successo Mare Fuori, che racconta la "storia delle origini" di Rosa in vista di una possibile uscita dalla serie tv. O forse no. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alla #FestadelCinemadiRoma presentato il film "Io sono Rosa Ricci", prequel della serie tv di @instarai2 "Mare fuori". Protagonista #Ma riaEsposito. "La popolarità", dice, "è gioia e responsabilità verso la mia generazione". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23ottobre - facebook.com Vai su Facebook
#IoSonoRosaRicci, l'atteso prequel della serie Mare Fuori in arrivo al cinema dal 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. In anteprima al @romacinemafest. Prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazion - X Vai su X
Mare Fuori 6, due storici personaggi tornano a sorpresa/ Il nome che nessuno si aspettava! - La prossima stagione vedrà il ritorno di due protagonisti storici e amatissimi oltre al come back di Rosa Ricci (alias Maria Esposito). Da ilsussidiario.net
Riprese di Mare Fuori 6 in corso, la reazione di Maria Esposito e Manuele Velo dopo aver letto il copione - Dopo il successo di Mare Fuori 5, a Napoli dallo scorso 23 giugno sono ufficialmente in corso le riprese della sesta stagione della serie evento targata Rai. Riporta fanpage.it