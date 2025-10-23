Mare Fuori 6 il futuro di Rosa | Maria Esposito prende tempo
Rosso acceso, sguardo fermo, parole misurate. Alla Festa del Cinema di Roma, mentre si accendono gli occhi del pubblico su Io sono Rosa Ricci, torna la domanda che agita i fan: Mare Fuori 6 sarà l’ultimo capitolo per Rosa? La risposta di Maria Esposito arriva con delicatezza, senza proclami, ma con il peso delle scelte. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
