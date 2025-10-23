Marco Simoncelli è stato l’ultimo personaggio della MotoGP? Precorse i tempi e manca tantissimo
Quest’oggi, 23 ottobre 2025, cade il quattordicesimo anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli. La ricorrenza arriva proprio alla vigilia del Gran Premio di Malesia, quello in cui l’esistenza terrena del romagnolo venne troncata, improvvisamente e drammaticamente, nel 2011, quando aveva solamente 24 anni. Oggi di anni ne avrebbe 38, il Sic, e verosimilmente – se i fatti non si fossero sviluppati come purtroppo si sono svolti – avrebbe già concluso la sua carriera in MotoGP. Ci manca, ci è mancato per quasi tre lustri e oggi ci mancherebbe comunque, anche se non avesse avuto quel maledetto incidente e avesse corso nel Motomondiale per un decennio. 🔗 Leggi su Oasport.it
